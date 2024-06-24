Бывший тренер российских клубов РПЛ Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об автоголах и голах из-за пределов штрафной на Евро-2024.

«Для меня на этом Евро много взаимоисключающих моментов происходит. Например, как много забито голов из-за пределов штрафной. Этого говорит о том, что команды научились вскрывать оборону при помощи позиционной атаки. Вот, используют дальние удары.

С другой стороны вдруг выясняется, что очень много забивается автоголов. При такой ситуации, команда вынуждает защитников ошибиться. Тенденций для меня нет, у меня нет этому объяснения. Я привёл два примера друг друга взаимоисключающие, я не понимаю, почему так много забивается голов в свои ворота», — сказал Непомнящий.