Сборная Англии может потерять игрока основного состава - названо имя

Фланговый защитник сборной Англии Киран Триппьер рискует не сыграть в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы с командой Словении. Об этом рапортует The Telegraph.

Как стало известно источнику, у латераля возникли проблемы с икроножной мышцей. В предыдущих матчах Триппьер играл с болевыми ощущениями в ноге. Заменить Кирана в составе «трёх львов» могут Джо Гомес или Эзри Конса.

Напомним, что встреча между сборными Англии и Словении состоится завтра, 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой игрой британцы занимают первое место в квартете, а словенцы – третье.