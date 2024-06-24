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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хадсон-Одои: «В следующих стадиях Евро-2024 Фоден будет выступать лучше»

24 Июня 2024 • 10:41 Комментировать
Англия
...
Словения
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25.06 22:00

Бывший игрок лондонского «Челси», а ныне вингер «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал выступления полузащитника сборной Англии Фила Фодена на Евро-2024.

«Я знаю, что Фил – это топовый футболист. Он выиграл награду лучшему игроку сезона в АПЛ. Очевидно, что в следующих стадиях Евро-2024 Фоден будет выступать только лучше. Критика? Думаю, он использует её как мотивацию», – цитирует Хадсона-Одои Sky Sports.

В двух турах группового этапа чемпионата Европы Фоден не отметился ни одним результативным действием. Сама сборная Англии в целом забила всего два гола на турнире.

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Сборная Англии Фил Фоден Каллум Хадсон-Одои ещё теги

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