Эдуард Мор ждёт сенсацию в матче Италии и Хорватии

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями насчет предстоящей встречи между сборными Италии и Хорватии в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Возьмем тотал Хорватии больше 1,5 гола. Хорватия не проиграет и тотал матча будет больше 1,5 мяча. У Хорватии есть запас прочности и она может добавить. У Италии поставленной игры не вижу. Верю в сенсацию», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 24 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. После двух туров Италия занимает второе место в группе В, а Хорватия находится на последней строчке.