Генич дал прогноз на матч Хорватия - Италия

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между сборными Италии и Хорватии в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Жду агрессивное начало от Италии, как это сделала Албания в матче с Хорватией. Хорватия - команда опытная и вряд ли будет рваться вперед, учитывая основной состав. Мой прогноз - первый гол забьет Италия», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Встреча сборных Италии и Хорватии пройдет в понедельник, 24 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. В преддверии матча «скуадра адзурра» занимает второе место, а «клетчатые» - последнее.