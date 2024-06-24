Колыванов: «Если Италия не выйдет из группы, это будет трагедия»

«Невыход будет ударом для Италии. Это будет трагедия в сложившейся ситуации. Италию в игре с хорватами устраивает ничья. А когда играешь на ничью, в 70-80% даже ничьей не получаешь. А итальянцам нужен результат», - передает слова Колыванова «РБ Спорт».