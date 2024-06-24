Колыванов: «Если Италия не выйдет из группы, это будет трагедия»

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями относительно предстоящего поединка между Италией и Хорватией в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Невыход будет ударом для Италии. Это будет трагедия в сложившейся ситуации. Италию в игре с хорватами устраивает ничья. А когда играешь на ничью, в 70-80% даже ничьей не получаешь. А итальянцам нужен результат», - передает слова Колыванова «РБ Спорт».
Матч сборных Италии и Хорватии состоится сегодня, 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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