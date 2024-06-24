Кирьяков объяснил, почему Германия не победила Швейцарию

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от поединка между сборными Германии и Швейцарии в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Немцы немного расслабились, выполнив задачу по выходу из группы. Поэтому сыграли со Швейцарией в режиме энергосбережения. Их шансы выиграть титул никак не изменились после ничейного матча», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что поединок Германии и Швейцарии состоялся на стадионе во Франкфурте и завершился вничью со счетом 1:1. Немцы заняли первое место в своей группе, а швейцарцы финишировали вторыми.