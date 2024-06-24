Титов сделал прогноз на матч Хорватия - Италия

«Я поставлю здесь на тотал меньше 2,5. Италия может поймать свой шанс в контратаке и совсем уж закрыться. Эта Хорватия ее точно не вскроет. Не знаю, откуда в этом матче взяться большому количеству мячей», - передает слова Титова «РБ Спорт».