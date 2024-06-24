Титов сделал прогноз на матч Хорватия - Италия

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии встретится с национальной командой Хорватии. Об этом матче высказался бывший футболист «Спартака» Егор Титов.
«Я поставлю здесь на тотал меньше 2,5. Италия может поймать свой шанс в контратаке и совсем уж закрыться. Эта Хорватия ее точно не вскроет. Не знаю, откуда в этом матче взяться большому количеству мячей», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Матч сборных Италии и Хорватии состоится в понедельник, 24 июня, начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Перед этой игрой итальянцы занимают второе место, а хорваты – четвертое.
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