Албания – Испания: Стартовый состав с какой ротацией выпустит де ла Фуэнте

Сборные Албании и Испании сыграют между собой в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на эту встречу.

Албания: Стракоша, Митай, Джимсити, Айети, Хюсай, Аслани, Рамадани, Байрами, Лячи, Асани, Броя.

Испания: Райя, Гримальдо, Начо, Вивиан, Хесус Навас, Баэна, Алеш Гарсия, Мерино, Ольмо, Оярсабаль, Ферран Торрес.

Сборная Испании уже гарантировала себе первое место в группе, и с турнирной точки зрения результат этого матча для неё не имеет никакой важности. Луис де ла Фуэнте пообещал ротацию у своей команды.

Что касается сборной Албании, то ей для выхода в плей-офф, скорее всего, нужна только победа. Поскольку рассчитывать на выход с третьего места с двумя очками крайне опрометчиво.

На данный момент у албанцев одно набранное очко – благодаря ничьей с хорватами в предыдущем туре (2:2). Испания имеет в своём активе шесть баллов за счёт побед над Хорватией (3:0) и Италией (1:0).

За сборную Албании точно не сможет сыграть нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Он дисквалифицирован на два матча Евро за оскорбительные кричалки в адрес сербов и северомакедонцев.

Матч Албания – Испания состоится сегодня, 24 июня, в Дюссельдорфе. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов