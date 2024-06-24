Кроос оценил выступление Германии в группе Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о выступлении своей команды на групповой стадии чемпионата Европы – 2024. В заключительном туре «бундестим» расписала ничью со Швейцарией (1:1).
«Я доволен, что мы выиграли свою группу. Команда показала, что верит в себя до конца. Это очень важно. В матче со Швейцарией мы не заслуживали поражения. Команда старалась и была в итоге вознаграждена. Я доволен нашим выступлением», - передает слова хавбека Bayern&Germany.
Сборная Германии набрала семь баллов и заняла первое место в своей группе. Швейцария (5) стала второй.
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