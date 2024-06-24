Кроос оценил выступление Германии в группе Евро-2024

«Я доволен, что мы выиграли свою группу. Команда показала, что верит в себя до конца. Это очень важно. В матче со Швейцарией мы не заслуживали поражения. Команда старалась и была в итоге вознаграждена. Я доволен нашим выступлением», - передает слова хавбека Bayern&Germany.