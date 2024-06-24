Далич: «Хорватии нужна только победа над Италией»

«Это очередной исторический матч для нашей команды. Мы готовы, уверен, что все будет хорошо. Все здоровы, кроме Виды, и готовы играть. Нам нужна только победа. Три очка позволят нам пройти дальше. Другой результат отправит нас домой. Мы не хотим так рано покидать турнир», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.