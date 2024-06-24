Дешам может усадить в запас звёздного игрока сборной Франции

Вингер сборной Франции Усман Дембеле может оказаться в запасе на ближайший матч групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Согласно сведениям журналистов Lequipe, главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам недоволен эффективностью игрока в атаке. Вполне вероятно, что вместо Усмана в нападении сыграет другой футболист.

Дембеле провел на чемпионате Европы две встречи, в которых не отметился голевыми действиями. В первом туре Франция победила Австрию со счетом 1:0, а затем расписала мировую с Нидерландами (0:0).

Матч Франция – Польша состоится завтра, 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.