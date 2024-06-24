Фюллькруг высказался о спасении Германии в матче со Швейцарией

«То, что мы смогли сравнять счет, может помочь нам в следующих матчах турнира. Это должно хорошо отразиться на атмосфере в команде. Мне было приятно забить гол. Я рад испытать эту радость с командой», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.