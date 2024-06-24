Фюллькруг высказался о спасении Германии в матче со Швейцарией

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг высказался о матче против команды Швейцарии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«То, что мы смогли сравнять счет, может помочь нам в следующих матчах турнира. Это должно хорошо отразиться на атмосфере в команде. Мне было приятно забить гол. Я рад испытать эту радость с командой», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.
По итогам трех сыгранных туров сборная Германии с семью баллами заняла первое место в группе А, а Швейцария (5) стала второй. Далее расположились Венгрия и Шотландия.
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