Шотландия вошла в историю Евро с антирекордом

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Шотландии встречалась с командой Венгрии. Британцы потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 и вылетели с турнира.

В общей сложности команда Стива Кларка пробила по воротам за три матча 17 раз. Согласно сведениям Opta Sports, Шотландия повторила антирекорд Евро по этому показателю. На турнире в 2016 году столько же ударов нанесла сборная Серверной Ирландии.

Чемпионат Европы проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.