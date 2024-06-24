Без Роналду и Кейна: названы 11 лучших футболистов второго тура Евро-2024

Журналисты испанской газеты Marca сформировали символическую сборную второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. В нее попали португалец Бернарду Силва, немецкий Илкай Гюндоган и другие футболисты.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия).

Защитники: Жан Карничник (Словения), Пепе (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания).

Центральные хавбеки: Илкай Гюндоган (Германия), Мортен Юльманн (Дания), Николай Шапаренко (Украина).

Вингеры: Бернарду Силва (Португалия), Нико Уильямс (Испания)

Нападающий: Кристоф Баумгартнер (Австрия).

Напомним, что чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.