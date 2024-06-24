Легенда «Спартака» Ловчев готов расцеловать ноги Роналду

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о звездном португальском форварде Криштиану Роналду.
«Он - командный игрок, выдающийся и много забивающий. Откуда взялось мнение, что он индивидуалист? Я в шоке! Если бы он сейчас зашёл в студию, я бы руки ему расцеловал! Да и ноги тоже», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
В поединке второго тура против Турции 39-летний Криштиану отметился голевым пасом на полузащитника Бруну Фернандеша. Сборная Португалии одержала крупную победу со счетом 3:0 и гарантировала себе выход в плей-офф.
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