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Чемпионат Европы по футболу 2024

Легенда «Спартака» Ловчев готов расцеловать ноги Роналду

24 Июня 2024 • 08:43 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о звездном португальском форварде Криштиану Роналду.

«Он - командный игрок, выдающийся и много забивающий. Откуда взялось мнение, что он индивидуалист? Я в шоке! Если бы он сейчас зашёл в студию, я бы руки ему расцеловал! Да и ноги тоже», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

В поединке второго тура против Турции 39-летний Криштиану отметился голевым пасом на полузащитника Бруну Фернандеша. Сборная Португалии одержала крупную победу со счетом 3:0 и гарантировала себе выход в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Криштиану Роналду Сборная Португалии Евгений Ловчев ещё теги
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