Легенда «Спартака» Ловчев готов расцеловать ноги Роналду

«Он - командный игрок, выдающийся и много забивающий. Откуда взялось мнение, что он индивидуалист? Я в шоке! Если бы он сейчас зашёл в студию, я бы руки ему расцеловал! Да и ноги тоже», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».