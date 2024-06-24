Бубнов оценил шансы Грузии выйти в 1/8 финала Евро-2024

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о шансах сборной Грузии выйти в плей-офф чемпионата Европы – 2024.
«Сборная Грузии, скорее всего, не выйдет в плей-офф, всё же им последний матч с португальцами играть. Но дебют на чемпионате Европы у них неплохой получился, думаю, что болельщики будут довольны», - передает слова Бубнова Sportbox.
После двух проведенных туров сборная Грузии набрала одно очко. В заключительном поединке групповой стадии чемпионата Европы Хвича и компания встретятся с национальной командой Португалии.
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