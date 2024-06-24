«Это было шокирующе»: в сборной Венгрии прокомментировали травму игрока

Защитник сборной Венгрии Эндре Ботка прокомментировал травму партнера по национальной команде Барнабаса Варги в матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией (1:0).
«В стартовые 15 минут мы было очень зажаты, команда понимала, что нужно играть лучше. Я находился рядом с Варгой в том эпизоде. Это было шокирующе, к счастью, с ним все в порядке. Будем надеяться, что в дальнейшем все будет хорошо», - передает слова футболиста пресс-служба федерации футбола Венгрии.
В середине второго тайма Варга жестко столкнулся с голкипером сборной Шотландии, после чего покинул поле на носилках.
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