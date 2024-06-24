«Это было шокирующе»: в сборной Венгрии прокомментировали травму игрока

«В стартовые 15 минут мы было очень зажаты, команда понимала, что нужно играть лучше. Я находился рядом с Варгой в том эпизоде. Это было шокирующе, к счастью, с ним все в порядке. Будем надеяться, что в дальнейшем все будет хорошо», - передает слова футболиста пресс-служба федерации футбола Венгрии.