Джака отреагировал на результат матча с Германией

Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака высказался о ничейном результате поединка против Германии (1:1) в третьем туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Обидно упускать победу в самой концовке. В этом матче мы продемонстрировали свой характер, отлично контролировали мяч и показали хороший футбол. Мы набрали очко и можем быть довольны. Все понимают, насколько сильна сборная Германии. Но в большинстве случаев мы отлично себя проявили», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
По итогам трех туров сборная Швейцарии с пятью баллами заняла второе место, а Германия (7) финишировала на первой строчке.
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