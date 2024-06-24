Джака отреагировал на результат матча с Германией

«Обидно упускать победу в самой концовке. В этом матче мы продемонстрировали свой характер, отлично контролировали мяч и показали хороший футбол. Мы набрали очко и можем быть довольны. Все понимают, насколько сильна сборная Германии. Но в большинстве случаев мы отлично себя проявили», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.