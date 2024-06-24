Казанский прокомментировал победу сборной Венгрии над Шотландией

Известный футбольный комментатор Денис Казанский прокомментировал минимальную победу сборной Венгрии над Шотландией в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Венгры выиграли со счетом 1:0, забив гол в добавленное время.
«Я удивлюсь, если Венгрия просочится в следующую стадию. Они нисколько не впечатлили, а шотландцы в очередной раз показали, что их болельщики куда интереснее, чем национальная команда», - передает слова комментатора «Чемпионат».
По итогам трех сыгранных туров Венгрия заняла третье место в квартете, а Шотландия финишировала на четвертой строчке.
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