Собослаи высказался о победе над Шотландией

«Мы хотим посвятить этот успех Варге. Надеемся, что с ним все будет хорошо. Мы очень рады, что смогли вырвать победу. Команда сделала все, что было в ее силах. Теперь ждем и верим в лучшее», - передает слова полузащитника пресс-служба федерации футбола Венгрии.