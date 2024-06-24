Собослаи высказался о победе над Шотландией

Лидер сборной Венгрии Доминик Собослаи высказался о победе над командой Шотландии в матче заключительного тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Мы хотим посвятить этот успех Варге. Надеемся, что с ним все будет хорошо. Мы очень рады, что смогли вырвать победу. Команда сделала все, что было в ее силах. Теперь ждем и верим в лучшее», - передает слова полузащитника пресс-служба федерации футбола Венгрии.
Напомним, что поединок завершился минимальной победой сборной Венгрии со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит в добавленное время. Венгры заняли третье место в квартете, а шотландцы финишировали последними.
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