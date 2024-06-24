Робертсон высказался о вылете Шотландии с Евро-2024

«Команда оставила все силы на поле. Мы знали, что нам нужна победа, но соперник поймал нас на контратаке. Все могло быть иначе, но это футбол. Нужно какое-то время, чтобы пережить это. Это очень тяжело. Команда полностью опустошена. Хочу поблагодарить болельщиков. Простите, что подвели вас», - передает слова игрока BBC.