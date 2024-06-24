Тренер Швейцарии Якин подвёл итоги матча с Германией

«Мы не можем огорчаться, хотя могли одержать победу. Важно, что команда не уступила и показала хороший футбол. Футболисты могут гордиться своим выступлением. Мы отлично подготовились к этому матчу. Мои подопечные реализовал наш план, успешно закрыв Вирца и Мусиалу. У нас многое получилось», - передает слова специалиста Blick.