Игрок сборной Украины заявил, что не знает Линекера и дель Пьеро

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный заявил, что не знает легендарных футболистов – итальянца Алессандро дель Пьеро и англичанина Гари Линекера.

«Знаю ли я Линекера? Нет. Дель Пьеро? Честно, нет», - передает слова 21-летнего футболиста пресс-служба УАФ.

Забарный в составе сборной Украины выступает на чемпионате Европы – 2024, проходящем в Германии. В первом туре подопечные Сергея Реброва крупно уступили Румынии (0:3), а затем одержали волевую победу над Словакией (2:1). В заключительном туре групповой стадии Евро сборная Украины померяется силами с национальной командой Бельгии.