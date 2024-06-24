Германия - лучшая, а Англия - худшая по необычному показателю на Евро-2024

Аналитики портала Whyscout составили рейтинг сборных по интенсивности прессинга по итогам двух туров групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

Этот показатель демонстрирует, сколько передач команда позволяет сделать сопернику, прежде чем предпримет попытку отбора или перехвата. Лидером по данному показателю является сборная Германии. Второе место занимает Австрия, а на третьей позиции находится Бельгия.

Стоит отметить, что худшей в рейтинге стала национальная команда Англии.

Чемпионат Европы проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является Италия.