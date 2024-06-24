Нагельсманн прокомментировал спасение Германии в матче со Швейцарией

«Сравняв счет, мы разбудили стадион. С этим соперником некомфортно играть, швейцарцы действовали очень агрессивно. Мы хорошо защищались и многое предпринимали после пропущенного гола, много шли на риск и в итоге заработали ничью», - передает слова специалиста пресс-служба немецкого футбольного союза.