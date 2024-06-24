Нагельсманн прокомментировал спасение Германии в матче со Швейцарией

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал результат поединка против Швейцарии в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, немцев спас гол Фюллькруга в компенсированное время.
«Сравняв счет, мы разбудили стадион. С этим соперником некомфортно играть, швейцарцы действовали очень агрессивно. Мы хорошо защищались и многое предпринимали после пропущенного гола, много шли на риск и в итоге заработали ничью», - передает слова специалиста пресс-служба немецкого футбольного союза.
Германия выиграла группу А, набрав семь баллов. Швейцария с пятью очками финишировала на второй строчке.
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