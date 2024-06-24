Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой

Пресс-служба УЕФА назвала самых быстрых футболистов проходящего сейчас в Германии чемпионата Европы – 2024. Первую строчку в списке занял представитель сборной Румынии Валентин Михайла. Он показал скорость в 35,8 км/ч.

На второй позиции расположился швейцарский нападающий Дан Ндойе (35,6 км/ч), а топ-3 замкнул датский центрфорварда Расмус Хёйлунн (35,5 км/ч).

В десятку самых быстрых игроков чемпионата Европы также попали: Рафаэл Леау (Португалия), Жереми Фримпонг (Нидерланды), Нуну Мендеш (Португалия), Киран Тирни (Шотландия), Килиан Мбаппе (Франция), Михаил Мудрик (Украина) и Кайл Уокер (Англия).