Гюндоган дал честный комментарий после ничьей Германии

Сборная Германии была близка к поражению в матче против Швейцарии на чемпионате Европы. Впрочем, команда Юлиана Нагельсманна смогла забить в концовке и спасти ничью (1:1). Как следствие, Бундестим финишировала на первой позиции в таблице своей группы.

После игры комментарий дал капитан сборной Германии Илкай Гюндоган. Футболист честно признался, что команда должна быть рада такому результату.