Гюндоган дал честный комментарий после ничьей Германии

Сборная Германии была близка к поражению в матче против Швейцарии на чемпионате Европы. Впрочем, команда Юлиана Нагельсманна смогла забить в концовке и спасти ничью (1:1). Как следствие, Бундестим финишировала на первой позиции в таблице своей группы.
После игры комментарий дал капитан сборной Германии Илкай Гюндоган. Футболист честно признался, что команда должна быть рада такому результату.
«Честно говоря, я не думаю, что всё могло бы сложиться лучше. Было очень тяжело. Мы создавали моменты и смогли забить в концовке, благодаря чему выиграли группу. Мы должны извлечь из этого пользу», - сказал Гюндоган ZDF.
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