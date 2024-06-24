Хорватия – Италия: Какие стартовые составы дадут Далич со Спаллетти

Сборные Хорватии и Италии сойдутся в очном матче в заключительном туре группового этапа Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует стартовые составы команд на эту встречу.

Хорватия: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Юранович, Ковачич, Брозович, Модрич, Крамарич, Петкович, Майер.

Италия: Доннарумма, Дармиан, Калафьори, Бастони, ди Лоренцо, Дзакканьи, Пеллегрини, Кристанте, Барелла, Камбьясо, Ретеги.

Во втором туре Италия пассивно сыграла против Испании и проиграла 0:1. Вероятны несколько изменений в старте от Лучано Спаллетти. Хорватия в предыдущем матче сыграла вничью с Албанией (2:2).

В турнирной таблице группы B сборная Италии располагается на втором месте с тремя очками в активе. Сборная Хорватии находится на четвёртой строчке с одним набранным баллом.

Матч Хорватия – Италия сегодня, 24 июня, в Лейпциге. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов