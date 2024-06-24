Они скрасили уныние Шотландии и Венгрии: четыре лучших игрока самого длительного матча Евро-2024

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Десять (а получилось 12) добавленных минут ко второму тайму, одна – к первому. Больше ста минут сыграли сборные Шотландии и Венгрии, напомнив нам о стандартах ЧМ-2022 в Катаре. Но затягивать их ужасающий футбол никто не собирался, виной тому страшное столкновение Ганна и Варги. Пожелаем здоровья игрокам, особенно заменённому венгру.

Что же было кроме эпизода с травмой? Сплошное уныние, которое хоть как-то разбавили четыре футболиста. Кто? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 59:41, удары по воротам – 5:14, в створ – 1:5, угловые – 2:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА ШОТЛАНДИЯ – ВЕНГРИЯ

ДОМИНИК СОБОСЛАИ – 7,0. Капитан и лидер сборной Венгрии много брал на себя за счёт статуса, но нельзя назвать его КПД высоким. Отметим Доминика скорее за старание – он часто был в центре внимания, принимал участие в опасных атаках, старался поспеть везде.

Из положительного: четыре ключевые передачи в развитие атак, из отрицательного: шотландцы его очень легко двигали от мяча. Доминик проиграл 10 единоборств из 13.

АНГУС ГАНН – 7,5. Россыпи моментов у Венгрии не было, но нули до сотой минуты держал именно Ангус Ганн. В концовке мадьяры неплохо надавили, заставив голкипера потрудиться. Ганн парировал опаснейшие удары Собослаи и Шефера, выиграл дуэль один на один у Чобота.

Всего Ангус накопил четыре спасения.

КЕВИН ЧОБОТ – 7,5. Но Кевин всё-таки пробил шотландского голкипера, получив оценку наравне с ним. Хороший выход на замену получился у правого полузащитника – он дважды оказался на острие атаки, продемонстрировав шикарный тайминг.

Выход один на один не реализовал (штанга), а вот контратаку завершил точным ударом и принёс своей команде победу.

РОЛАНД ШАЛЛАИ – 8,0. Но лучшим игроком матча назовём не автора победного гола, а автора победной голевой передачи. И дело даже не в том, что Роланд сделал 80 процентов работы в забитом мяче, дело в том, как он пахал все 100 минут матча.

В активе Шаллаи три отбора, восемь выигранных единоборств из 11, две ключевые передачи, одна из которых и стала голевой. Самое главное, что Роланд пахал от первой до последней секунды.