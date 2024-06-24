Сборная Венгрии вошла в историю Евро

Сборная Венгрии обыграла Шотландию со счётом 1:0 и сохранила шансы на проход в 1/8 финала чемпионата Европы. Победный гол «волшебные мадьяры» провели в самой концовке, когда Кевин Чобот забил с передачи Роланда Шаллаи.

Как сообщает Opta, этот гол стал самым поздним на чемпионатах Европы, если не учитывать экстра-таймы. Чобот поразил ворота сборной Шотландии, когда на таймере было 99 минут и 32 секунды.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе А, набрав три очка. «Волшебные мадьяры» окажутся в плей-офф, если хотя бы два третьих места в других квартетах будут иметь худшие показатели.