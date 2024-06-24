Та ну его: Из-за кого Германия едва не проиграла на Евро-2024

Сборная Германия в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы едва не потерпела поражение. Спасением для немцев стал гол Никласа Фюллькруга в добавленное время. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило трёх игроков, которые могли привести Германию к поражению.

Статистика матча: владение мячом – 34:66, удары по воротам – 4:18, в створ – 3:3, угловые – 2:9.

ДЖОНАТАН ТА. Именно он не закрыл Ндоя, когда тот забивал швейцарский гол. Как-то Та не совсем органично смотрелся на футбольном поле. Получив жёлтую карточку, обрёк себя на пропуск следующего матча. Ну ладно, жёлтая, с кем не бывает, но продолжил играть грубо и оказался на грани красной. Махнул рукой, типа та ну это всё. Та едва не попал на красную, и Нагельсманну пришлось менять его от греха подальше.

ДАН НДОЙ. Дал гол сборной Швейцарии. Мастерством в этом эпизоде было ещё избежать офсайда, хотя изначально на первом повторе крупным планом показалось, что там «вне игры». Пора Ндоя была в районе тридцатой минуты. Вслед за голом быстро имел ещё отличный момент – мог устроить немцам настоящий кошмар, но всё пожалел их.

ИЛКАЙ ГЮНДОГАН. Уже на старте матча стало ясно, что находится не совсем в своей тарелке. Продемонстрировал обработку уровня Лукаку, получив обостряющий пас от Мусиалы. В лучшем состоянии должен был там всё решать как надо. Но ничего страшного – главное для германцев, чтобы в плей-офф Гюндоган и компания были отличном состоянии с хорошими созидательными практиками.

Кирилл Иванцов