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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА назвал лучшего игрока матча Шотландия – Венгрия

24 Июня 2024 • 00:19 Комментировать
Шотландия
0:1
Венгрия

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии вырвала победу над Шотландией со счётом 1:0. Три очка «волшебные мадьяры» вырвали в концовке, когда гол забил Кевин Чобот.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком матча был признан Роланд Шаллаи. Именно этот футболист сборной Венгрии стал автором результативной передачи.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе А, набрав три очка. Команда выйдет в плей-офф чемпионата Европы, если окажется в числе лучших четырёх сборных среди тех, кто финиширует третьими. Теперь венгерские футболисты будут держать кулаки за определённые результаты в других группах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Роланд Шаллаи

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