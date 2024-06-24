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Чемпионат Европы по футболу 2024

Определён лучший игрок матча Швейцария – Германия

24 Июня 2024 • 00:11 Комментировать
Швейцария
1:1
Германия

В воскресенье вечером на Евро-2024 проходил матч третьего тура группового этапа между сборными Швейцарии и Германии. «Крестоносцы» долгое время вели в счёте, но в концовке Никлас Фюллькруг забил ответный гол и установил окончательный счёт – 1:1. В итоге немцы заняли в группе А первое место, а швейцарцы – второе.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака. Лидер альпийцев за 90 минут преодолел 11,8 километра, показал 84% в плане точности передач и выполнил много полезных действий.

Имена своих соперников по 1/8 финала сборные Германии и Швейцарии узнают позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Гранит Джака

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