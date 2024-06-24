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Чемпионат Европы по футболу 2024

На 10-й (!) добавленной минуте сборная Венгрии переиграла Шотландию и предъявила претензии на плей-офф Евро-2024

24 Июня 2024 • 00:01 Комментировать (3)
Шотландия
0:1
Венгрия

Сборные Шотландии и Венгрии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 23 июня.

Протокол игры  
Шотландия0:1Венгрия
  90'Чобот Кевин (0:1)
Ганн АнгусХендри ДжекХэнли ГрантМаккенна СкоттРалстон Энтони 83' (Маклин Кенни ( 83') Робертсон Эндрю 89' (Морган Льюис ( 89') Макгинн Джон 76' (Шенклэнд Лоуренс ( 76') Гилмор Билли 83' (Кристи Райан ( 83') Макгрегор КаллумМактоминай Скотт  50'Адамс Че 76' (Армстронг Стюарт ( 76')
Запасные: Келли ЛиамКонуэй ТоммиФоррест ДжеймсДжек РайанТэйлор ГрэгКупер ЛиамКларк ЗандерМаккрори Росс
Гулачи ПетерБотка ЭндреОрбан Вилли  26'Дордой Мартон 74' (Адам Мартин ( 74') Болла Бендегуз 86' (Чобот Кевин ( 86'  90') Керкез Милош 86' (Надь Жолт ( 86') Шефер Андраш  44'Стайлс Каллум  18' 61' (Надь Адам ( 61') Собослаи ДоминикШаллаи РоландВарга Барнабас 74' (Салаи Аттила ( 74')
Запасные: Хорват КристоферСаппанош ПетерЛанг АдамКляйнхайслер Ласло  75'Болог БотондДибус ДенешФиола АттилаНего ЛоикКата МихайГаздаг Даниэль
23 июня. Стадион "МХП-Арена".

 

Пока Германия и Швейцария определяли победителя группы, неудачники двух первых туров робко боролись за третью строчку, дающую шанс на проход в плей-офф. Правда, для этого нужна шотландцам была именно победа, а для венгров, у которых ноль очков после двух туров, и она не гарантировала участие в плей-офф. Но значительно повышала шансы.

Вроде бы большой шанс на плей-офф, но ответственность задавила команды ещё до старта матча. Вышли венгры и шотландцы максимально зажатыми. Первый атаковали чуть лучше, вторые мячом владели больше, но создать остроты ни у кого не получалось. Максимально пресный матч наблюдали зрители в Штутгарте. Стайлс, Орбан и Шефер поочерёдно получили жёлтые карточки, добавив единственные записи в протокол за первый тайм.

Единственный более-менее интересный момент случился на 45-й минуте, когда после кросса Собослаи со стандарта пробил выше ворот Орбан. И то, Вилли забрался в небольшой офсайд. А так, тишина. Ноль ударов даже в сторону ворот у Шотландии. И свободных зон не появлялось и далее. Команды продолжали играть максимально плотно, душили друг друга прессингом. Уменьшали обоюдные шансы на выход в плей-офф.

Шотландцы вообще не атаковали (один удар в сторону ворот за 85 минут), играли в пять защитников. Складывалось ощущение, что команда Кларка хочет удержать третье место с двумя очками и проверить свою удачу. Правда, был у шотландцев неплохой выпад в контратаке, Каллум Макгрегор упал после небольшого «натяжения» за рукав. Арбитр сразу показал, что такие пенальти ставить не будет.

А без помощи рефери команды не сподобились на голы. Даже на опасные моменты. Только в компенсированное время чуть оживились футболисты. Из-за неудачного столкновения в штрафной площади Шотландии и долгой медицинской паузы целых десять минут было добавлено ко второму тайму, и вот на четвёртой из них Кевин Чобот получил выход один на один. Открылся и оторвался хорошо, но вот пробил точно в дальнюю штангу. Казалось, что скучной ничьей не миновать. Но на 10-й (!) добавленной минуте все шотландцы прибежали на угловой, пропустив разящую контратаку: Шаллаи покатил низом с правого края, а набежавший Чобот всё-таки расстрелял голкипера ударом с десяти метров - 0:1.

Шотландия и Венгрия выдали самый унылый матч Евро-2024, но развязкой удивили. Венгры побеждают и остаются в борьбе за плей-офф, шотландцы с турниром прощаются.

Сможет ли сборная Венгрии попасть в плей-офф?
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Сборная Шотландии

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Комментарии (3) Все комментарии
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CELTIC FROST
24 Июня 2024 в 00:34
При всем при этом в ворота сборной Венгрии не назначили вполне обоснованный пенальти. Судьба...
CELTIC FROST
24 Июня 2024 в 00:19
Шотландцы к сожалению для их болельщиков - как всегда. Даже куда более сильные их сборные обычно не выходили из группы. Не вышло и сейчас. / Мактоминаю и Робертсону очень не повезло со сборной.
Антидыня
24 Июня 2024 в 00:13
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