На 10-й (!) добавленной минуте сборная Венгрии переиграла Шотландию и предъявила претензии на плей-офф Евро-2024

Сборные Шотландии и Венгрии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 23 июня.

Пока Германия и Швейцария определяли победителя группы, неудачники двух первых туров робко боролись за третью строчку, дающую шанс на проход в плей-офф. Правда, для этого нужна шотландцам была именно победа, а для венгров, у которых ноль очков после двух туров, и она не гарантировала участие в плей-офф. Но значительно повышала шансы.

Вроде бы большой шанс на плей-офф, но ответственность задавила команды ещё до старта матча. Вышли венгры и шотландцы максимально зажатыми. Первый атаковали чуть лучше, вторые мячом владели больше, но создать остроты ни у кого не получалось. Максимально пресный матч наблюдали зрители в Штутгарте. Стайлс, Орбан и Шефер поочерёдно получили жёлтые карточки, добавив единственные записи в протокол за первый тайм.

Единственный более-менее интересный момент случился на 45-й минуте, когда после кросса Собослаи со стандарта пробил выше ворот Орбан. И то, Вилли забрался в небольшой офсайд. А так, тишина. Ноль ударов даже в сторону ворот у Шотландии. И свободных зон не появлялось и далее. Команды продолжали играть максимально плотно, душили друг друга прессингом. Уменьшали обоюдные шансы на выход в плей-офф.

Шотландцы вообще не атаковали (один удар в сторону ворот за 85 минут), играли в пять защитников. Складывалось ощущение, что команда Кларка хочет удержать третье место с двумя очками и проверить свою удачу. Правда, был у шотландцев неплохой выпад в контратаке, Каллум Макгрегор упал после небольшого «натяжения» за рукав. Арбитр сразу показал, что такие пенальти ставить не будет.

А без помощи рефери команды не сподобились на голы. Даже на опасные моменты. Только в компенсированное время чуть оживились футболисты. Из-за неудачного столкновения в штрафной площади Шотландии и долгой медицинской паузы целых десять минут было добавлено ко второму тайму, и вот на четвёртой из них Кевин Чобот получил выход один на один. Открылся и оторвался хорошо, но вот пробил точно в дальнюю штангу. Казалось, что скучной ничьей не миновать. Но на 10-й (!) добавленной минуте все шотландцы прибежали на угловой, пропустив разящую контратаку: Шаллаи покатил низом с правого края, а набежавший Чобот всё-таки расстрелял голкипера ударом с десяти метров - 0:1.

Шотландия и Венгрия выдали самый унылый матч Евро-2024, но развязкой удивили. Венгры побеждают и остаются в борьбе за плей-офф, шотландцы с турниром прощаются.