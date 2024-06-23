Определились четыре участника плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы продолжается, и турнирная сетка плей-офф постепенно формируется. В воскресенье сборные Швейцарии и Германии проводили очный матч в рамках третьего тура группы А. Бундестим была фаворитом, но альпийцы смогли навязать серьёзную борьбу. После гола в первом тайме швейцарцы долгое время вели в счёте, но в компенсированное время количество единиц на табло уравнял Никлас Фюллькруг. В итоге – 1:1.

Таким образом, сборная Германии заняла в группе А первое место, а Швейцария – второе.

Теперь известны имена четырёх сборных, пробившихся в 1/8 финала Евро-2024. В этот список входят сборные Германии (1 место), Швейцарии (2 место), Испании (1 место) и Португалии (2 место).