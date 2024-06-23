Появилась информация о состоянии Варги — игрок без сознания

В эти минуты проходит игра заключительного тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Шотландии и Венгрии.

На 68-й минуте центральный нападающий сборной Венгрии Барнабас Варга столкнулся с шотландским вратарем, в ходе чего получил удар локтем в висок. Футболисту долго оказывали медицинскую помощь, после чего увезли с поля.

Как сообщили комментаторы в эфире Okko Спорт, в настоящий момент Варга находится в больнице, форварду диагностировали сотрясение мозга. Отмечается, что игрок сборной Венгрии до сих пор находится без сознания.

Текстовая трансляция матча Шотландия – Венгрия доступна на портале LiveResult.