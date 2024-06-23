Фюллькруг – спасительный круг: Германия еле вырвала ничью со Швейцарией и сохранила первое место

Хозяйка Евро-2024 Германия в третьем туре группового этапа встречалась с командой Швейцарии. Немцы заранее вышли в плей-офф, а судьба швейцарцев оставалась неясной.

В первом туре Германия разнесла Шотландию (5:1), после чего скромнее обыграла Венгрию (2:0). Перед последним туром стоял вопрос, с какого места Германия шагнёт в плей-офф. Если с первого, то соперник по 1/8 финала – вторая команда из группы С (где Англия, Дания, Словения и Сербия). Если со второго, то противник на первой стадии плей-офф – вторая сборная из группы B (Италия, Албания или Хорватия).

Для утверждения лидерства в группе германцам было достаточно не проиграть в третьем туре. Швейцарии для первого места требовалась победа, для второй строчки и ничьей хватало. В случае поражения «крестоносцы» точно сохраняли бы вторую позицию при непобеде Шотландии над Венгрией (при ином исходе параллельной встречи определяющей становилась бы разница мячей).

Юлиан Нагельсманн решил не проводить никакую ротацию и выпустил точно такой же состав, как в двух предыдущих матчах. Наверно, чтоб не попасть в 1/8 финала на Италию. Но с первого места в группе можно было проскочить на Англию. И обещал ведь Нагельсманн больше игрового времени персонально Лерою Сане. Неужели только через замены? В общем, ладно, это Нагельсманна дело.

Немцы вышли настроенными – какими они ещё могли быть в очередном матче домашнего Евро? На второй минуте Мусиала в контратаке выводил Гюндогана потенциально один на один с Зоммером, но Илкай показал плохую обработку и позволил Шёру вынести мяч на угловой. Кросс подал корнер справа на ближнюю, а Хаверц ударил головой чётко в руки голкипера.

Давление со стороны сборной Германии было вязким, но достаточно неприятным для швейцарцев. На семнадцатой минуте Миттельштедт прострелил слева, на газоне поборолись Мусиала и Эбишер, мяч отскочил к Вирцу, тот поделился с Андрихом, и Роберт дальним ударом поразил ближний (левый) угол. Мяч срикошетил от газона перед Зоммером и заскочил поверх его рук в сетку.

Но спешить не стоило. Главный арбитр Даниэле Орсато отправился к монитору, дабы оценить предголевой эпизод. Взятие ворот в итоге отменено было. Зафиксировали нарушение со стороны Мусиалы – то ли против Эбишера, то ли в плане небольшого касания мяча рукой. Маятник качнулся таким образом: счёт 0:1 отменился ВАРом, а спустя несколько минут установилась диспозиция 1:0.

Слева прострелил Фройлер из-под Рюдгера, а Ндой опередил Та на ближней штанге и переправил мяч в сетку. Дан подарил забитый гол сборной Швейцарии, за малым избежав офсайда. А дубля Ндоя не хотели? 30:00 было на табло, когда мяч прокатывался рядом с правым углом после его удара. Немцы же до перерыва ничего толком не придумали. Разве что Хаверц с неудобного отскока от газона не попал в створ из штрафной.

Во втором тайме, в общем-то, похожая картина складывалась. Германия увязала в позиционных атаках, но порой добивалась неплохих моментов. Вирц из центра поля прекрасно внешней стороной стопы снабдил мячом Мусиалу – с его ударом совладал Зоммер, а добивание у Гюндогана не получилось совсем. Не уставали швейцарцы справляться с кроссами Крооса. Ну, может, и уставали, но не бросали.

Понаделал Нагельсманн замен – выпустил Раума, Шлоттербека и Байера. От Раума слева прилетел навес на Хаверца – тот пробил головой выше створа. Вирц справа прострелил на Киммиха, чей удар накрыл Аканджи, а в том, как держали Байера, не было усмотрено фола, поэтому нет пенальти. Нагельсманн тем временем отрядил на поле центрального атакующего джокера – Фюллькруга. Вместе с Сане.

Имел Сане момент на подборе после стандарта в исполнении Крооса, но не закрутил мяч в левую девять. Пошло уже добавленное время, и казалось, что сборная Германии потерпит поражение, но не тут-то было. Вышедшие на замены как раз спасли немцев. Сане отдал на Раума, тот подал слева, и Фюллькруг головой послал мяч в левую девятку (1:1). Сборная Германии идёт в плей-офф с первого места в группе, Швейцария – со второго.

Кирилл Иванцов