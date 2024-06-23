Матч Евро-2024 между Шотландией и Венгрией возобновлён

Встреча третьего тура чемпионата Европы – 2024 между сборными Шотландии и Венгрии возобновилась.

На 68-й минуте венгерский форвард Барнабас Варга получил страшную травму. Медики долго оказывали помощь футболисту, скрывая свои действия за одеялами. Спустя какое-то время 29-летнего нападающего «Ференцвароша» увезли на специальной машине. После всех событий матч был возобновлен.

Пока сборная Венгрии и сборная Шотландии голов не забили, а для борьбы за путевку в плей-офф обеим командам нужна победа.

Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на спортивном портале LiveResult.