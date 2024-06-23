Капитан сборной Венгрии плакал из-за травмы партнёра

Страшная травма игрока сборной Венгрии прервала матч с командой Шотландии на Евро-2024. Барнабас Варга рухнул на поле в чужой вратарской после подачи в борьбу и столкновения с соперником. Футболисты сразу же позвали врачей, дав понять, что случилось что-то серьезное. Пострадавшего окружили партнеры, закрыв собой от болельщиков и телекамер, также появились плотные одеяла вокруг Варги. Партнер Барнабаса, капитан команды Доминик Собослаи не мог сдержать слез из-за случившегося.

Варгу вскоре увезли с поля. Надеемся, что он скоро поправится.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.