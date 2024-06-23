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Чемпионат Европы по футболу 2024

Матч Шотландия - Венгрия прервали из-за страшной травмы игрока

23 Июня 2024 • 23:37 Комментировать
Шотландия
0:1
Венгрия
окончен

Матч третьего тура чемпионата Европы между сборными Шотландии и Венгрии был прерван на экваторе второго тайма. Форвард номинальных гостей Барнабас Варга получил травму у ворот соперника во время стандарта в борьбе. Пострадавший игрок, судя по всему, был без сознания. Подоспевший клубный врач показал жест скрещенные руки в сторону скамейки запасных. Тут же Варгу окружили партнеры, а вскоре появились одеяла, которыми закрыли происходящее от болельщиков. Повтор момента показали только один раз, и особо нельзя было понять, что там случилось.

В итоге Варгу увезли с поля. Пожелаем игроку здоровья. На табло же счет 0:0, который не устраивает никого. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Сборная Шотландии

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