Матч Шотландия – Венгрия остановлен

Сегодня, 23 июня, сборная Шотландии и сборная Венгрии проводят свой матч третьего тура чемпионата Европы – 2024.

На 68-й минуте нападающий сборной Венгрии Барнабас Варга получил травму после столкновения с вратарем шотландцев Ангусом Ганном.

В настоящий момент игра остановлена. Следить за ходом всех событий в матче между национальными командами Шотландии и Венгрии можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что до остановки матча команды не смогли отличиться голами. Пока счет на табло – 0:0.

Добавим, что обоим коллективам нужна победа, чтобы зацепиться за плей-офф.