Бубнов — об ассисте Роналду: «Не о себе думает, о команде»

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о результативной передаче португальского нападающего Криштиану Роналду в матче с Турцией.

Напомним, встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась победой Португалии со счетом 3:0. В моменте с третьим забитым мячом 39-летний Роналду оформил ассист, записав в свою копилку первое результативное действие на турнире.

По мнению Бубнова, Роналду с вероятностью в 99,9% забил бы из своей позиции, но он решил покатить партнеру.

«И это при счете 2:0, когда, казалось, можно было самому первый гол на турнире оформить. Но вот не о себе думает, о команде», — заявил Бубнов Sportbox.

Сборная Португалии уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024 после двух сыгранных туров.