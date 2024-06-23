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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бубнов — об ассисте Роналду: «Не о себе думает, о команде»

23 Июня 2024 • 23:25 Комментировать
Турция
0:3
Португалия

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о результативной передаче португальского нападающего Криштиану Роналду в матче с Турцией.

Напомним, встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась победой Португалии со счетом 3:0. В моменте с третьим забитым мячом 39-летний Роналду оформил ассист, записав в свою копилку первое результативное действие на турнире.

По мнению Бубнова, Роналду с вероятностью в 99,9% забил бы из своей позиции, но он решил покатить партнеру.

«И это при счете 2:0, когда, казалось, можно было самому первый гол на турнире оформить. Но вот не о себе думает, о команде», — заявил Бубнов Sportbox.

Сборная Португалии уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024 после двух сыгранных туров.

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Криштиану Роналду Александр Бубнов Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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