Мактоминай не поможет Шотландии в 1/8 финала Евро-2024, если сборная туда выйдет

Сегодня, 23 июня, сборная Шотландии проводит матч третьего тура чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Венгрии.

На 50-й минуте полузащитник шотландцев Скотт Мактоминай получил желтую карточку за грубый фол. Это предупреждение стало для хавбека вторым на текущем турнире, поэтому он не сможет помочь своей команде в первом матче плей-офф, если Шотландия туда выйдет.

В настоящий момент идет второй тайм матча Шотландия – Венгрия. Пока счет не открыт – 0:0. Стоит сказать, что для борьбы за выход в плей-офф обеим командам нужна только победа.

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