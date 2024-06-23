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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мактоминай не поможет Шотландии в 1/8 финала Евро-2024, если сборная туда выйдет

23 Июня 2024 • 23:17 Комментировать
Шотландия
0:0
Венгрия
1 2.65 X 3.95 2 2.55
2-й тайм

Сегодня, 23 июня, сборная Шотландии проводит матч третьего тура чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Венгрии.

На 50-й минуте полузащитник шотландцев Скотт Мактоминай получил желтую карточку за грубый фол. Это предупреждение стало для хавбека вторым на текущем турнире, поэтому он не сможет помочь своей команде в первом матче плей-офф, если Шотландия туда выйдет.

В настоящий момент идет второй тайм матча Шотландия – Венгрия. Пока счет не открыт – 0:0. Стоит сказать, что для борьбы за выход в плей-офф обеим командам нужна только победа.

Следить за ходом всех событий игры вы можете в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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