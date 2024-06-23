Защитник сборной Германии Та пропустит первый матч плей-офф Евро-2024

Защитник «Байера» и сборной Германии Джонатан Та получил жёлтую карточку в матче третьего тура чемпионата Европы – 2024 со Швейцарией.

Данная карточка стала для него уже второй на турнире. Таким образом, Та не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала из-за дисквалификации.

В эти минуты продолжается встреча между сборными Швейцарии и Германии. На данный момент швейцарцы неожиданно ведут в счете 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Дан Ндой.

Следить за всеми событиями поединка вы можете в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.