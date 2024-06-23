Камавинга снова пропустил тренировку

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга не принимал участия в тренировке национальной команды. Об этом сообщает L'Equipe.

Напомним, предыдущий матч против Нидерландов Камавинга провел на скамейке запасных, почувствовав дискомфорт накануне встречи.

По данным источника, 21-летний хавбек испытывает болевые ощущения в правой лодыжке. При этом отмечается, что травма не является серьезной, поэтому уже в понедельник он должен приступить к тренировкам.

После двух туров сборная Франции занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав четыре очка. В третьем туре команда встретится с Польшей (25 июня).