Стоунс: «Фоден любит играть в центре»

Защитник сборной Англии Джон Стоунс высказался о неубедительной игре своего партнёра по команде Фила Фодена на Евро-2024.

— Фоден любит играть в центре, но он играл на всех атакующих позициях в «Манчестер Сити». Сейчас он пытается играть активно и искать на поле свободные зоны. Надеюсь, он еще сможет себя проявить, — приводит слова Стоунса City Xtra.

На текущем чемпионате Европы Фоден принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Во вторник, 25 июня, сборная Англии встретится со Словенией в рамках третьего тура группового этапа. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.