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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стоунс: «Фоден любит играть в центре»

23 Июня 2024 • 22:40 Комментировать
Англия
...
Словения
1 1.38 X 4.80 2 9.50
25.06 22:00

Защитник сборной Англии Джон Стоунс высказался о неубедительной игре своего партнёра по команде Фила Фодена на Евро-2024.

— Фоден любит играть в центре, но он играл на всех атакующих позициях в «Манчестер Сити». Сейчас он пытается играть активно и искать на поле свободные зоны. Надеюсь, он еще сможет себя проявить, — приводит слова Стоунса City Xtra.

На текущем чемпионате Европы Фоден принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Во вторник, 25 июня, сборная Англии встретится со Словенией в рамках третьего тура группового этапа. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Джон Стоунс Фил Фоден ещё теги

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АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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