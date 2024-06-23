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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Испании намекнул на ротацию состава в матче с Албанией

23 Июня 2024 • 22:26 Комментировать
Албания
...
Испания
1 7.30 X 4.80 2 1.45
Через 22 ч. 26 мин.

В заключительном поединке группового этапа Евро-2024 против Албании на поле в составе сборной Испании могут появиться футболисты, которые получают мало игровой практики. Такими новостями поделился главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте.

«Конечно, у нас есть план действий для игроков, которые, по нашему мнению, подходят для этой игры. Мы полностью уверены в наших 26 игроках, и не сказать, что я не могу ошибиться», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, Испания после первых двух матчей досрочно гарантировала себе выход из группы в плей-офф.

Албанцев устроит только победа, но даже в этом случае судьба команды будет также зависеть от результата параллельной игры между Италией и Хорватией.

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АЛБАНИЯ ИСПАНИЯ
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