Нойер станет рекордсменом чемпионатов Европы среди вратарей

Вратарь сборной Германии Мануэль станет рекордсменом чемпионатов Европы среди вратарей по количеству сыгранных матчей в финальных стадиях турнира. Это стало известно после того, как тренерский штаб немецкой национальной команды огласил ее стартовый состав на заключительную встречу группового этапа против Швейцарии.

Этот матч станет для Нойера 18-м на первенствах континента. Предыдущее достижение - 17 игр принадлежало итальянцу Джанлуиджи Буффону.

Напомним, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Германия уже досрочно решила задачу выхода в 1/8 финала. Швейцарии для того, чтобы выполнить задачу выхода в плей-офф, достаточно сыграть вничью, а при определенных обстоятельствах команду Мурата Якина устроит и поражение.