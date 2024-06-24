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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сербия проваливает Евро-2024: шансы команды на выход в плей-офф

24 Июня 2024 • 09:00 Комментировать

Российскую сборную не допустили до Евро-2024, и это стало печальной новостью для наших фанатов. Тем не менее большинство болельщиков нашли за кого болеть. Согласно опросу, практически все российские фанаты на текущем Евро поддерживают сборную Сербии. Однако никаких поводов для радости пока что не предвидится. Сербы, мягко говоря, не блещут, а если говорить откровенно, то просто проваливают турнир. После двух туров сложно выделить какую-либо другую команду, которая сыграла настолько ниже ожиданий. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться, что происходит со сборной Сербии на чемпионате Европы.

Группа сербов и чего от них ждали?

Итак, для начала разберёмся, что же именно мы можем считать провалом. Сборная Сербии попала в один квартет с Англией, Данией и Словенией. И если первые считались явными фаворитами группы, то Дания вряд ли может считаться командой сильнее Сербии. А Словения и вовсе на бумаге выглядела явным аутсайдером всей этой компании. Состав у сборной Сербии на этом турнире действительно мощный. Именно поэтому от команды Драгана Стойковича ждали и продолжают ждать выхода в плей-офф. Собственно, шансы ещё есть, но об этом позже. Подробнее о составе. У Сербии, можно сказать, собралась даже звёздная команда. Посудите сами: Душан Влахович, Александр Митрович, Лука Йович, Душан Тадич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Страхиня Павлович – все эти футболисты играют либо играли в топ-клубах Европы. У болельщиков были все основания думать, что выход из группы – это задача-минимум. Но пока сербы не оправдывают возложенных на них надежд.

Результаты игр и положение в группе

Чемпионат Европы начался для сербов матчем против сборной Англии – главного фаворита группы. Там сербы уступили со счётом 0:1. По результату вопросов нет, а вот по игре множество. Во-первых, Англия была не в лучшей форме, что очевидно. Оборона – не самая сильная сторона команды Саутгейта: англичане до этого пропускали практически в каждом матче. Но сборная Сербии не смогла отличиться, да и ударов в створ ворот было катастрофически мало – всего один. Во-вторых, даже если убрать факт одного удара в створ, то у сербов вообще не было ни одного потенциально опасного момента за всю игру. И это при 47 процентах владения мячом.

Учитывая обстоятельства первого тура, всё выглядело так, что сербам происходящее на руку. Дания не смогла справиться со скромной Словенией, и дорожка к плей-офф как будто бы была почти выстелена перед сербской сборной. Но коллектив Драгана Стойковича решил обойти её стороной. Во втором туре Сербия также не смогла обыграть аутсайдера группы Словению. Причём спаслись сербы лишь на 95-й минуте, сравняв счёт.

Нужно выделить несколько причин, почему Сербия не показывает того футбола, на который мы рассчитывали. Первое – у сербов нет командной игры в атаке. Да, это собранные качественные игроки, но это не сплочённый коллектив – много недопонимания и индивидуальной игры. Иногда складывается ощущение, что это солянка, а не команда. Иначе не объяснить, почему команда, претендующая на высокие места, наносит один удар в створ за весь матч.

Второе – Сербия очень пассивно играет в обороне. И ладно, если бы это было только против Англии, но не было прессинга и в матче со словенцами. Ни для кого не секрет, что сейчас футбол зачастую полностью строится вокруг прессинга. У сербов его не было вообще. Соперников они начинали встречать уже катастрофически близко к своей штрафной. В матче против аутсайдера защита автобусом просто неприемлема для такой команды, как Сербия.

Третье – у Сербии не прослеживается связь между нападением и атакой. Всё это из-за пассивной обороны. Мы видим, как у большинства современных команд оборонительные действия начинаются уже на чужой половине поля. Но это точно не про сборную Сербии. Нападение сербов оказалось достаточно ленивым для того, чтобы возвращаться в защиту. Так, Душан Влахович просто идёт пешком в защиту. Для команды с высокими амбициями это недопустимо. Пассивная оборона моментами сыпется, а помощи от нападения нет, это и приводит к голам соперников.

Что ждёт сербов?

Ходят слухи, что сборная Сербии может сняться с турнира по политическим соображениям. Однако можно не заморачиваться с лишними бумажками, всё идёт к тому, что сербам осталось сыграть всего один матч. Если они, конечно, ничего не изменят. Если же говорить серьёзно, то команда Драгана Стойковича имеет достаточно неплохие шансы на выход чисто математически. При должной игре такой исход вполне себе реален. Но команда должна преобразиться и выиграть у сборной Дании, тогда можно будет на что-то рассчитывать. Однако если мы увидим в исполнении сербов такую же игру, что и в предыдущих турах, то ловить им на европейском первенстве просто нечего. Пока что команда просто не заслуживает плей-офф.

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев

 

 


Сможет ли сборная Сербии выйти в плей-офф Евро-2024?
Да, сможет Нет, они самые слабые в своей группе
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